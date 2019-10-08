Нижний Новгород, , 21:45 — REGNUM По итогам января-сентября в консолидированный бюджет Нижегородской области поступило 146,5 млрд рублей доходов, что превышает уровень поступлений за аналогичный период прошлого года на 11,3% или на 14,9 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минфине.

Показатель исполнения расходов консолидированного бюджета составил 138,5 млрд рублей.

Доходы областной казны выросли до 123,4 млрд — рост к уровню прошлого года составил 12,5% или 13,8 млрд рублей. Сумма налоговых и неналоговых доходов составила 104,5 млрд рублей. Расходы бюджета региона исполнены в размере 116,1 млрд рублей, профицит составил 7,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно поправкам, внесенным в закон о бюджете области в июне текущего года, параметры бюджета составят по доходам — 171,540 млрд рублей, по расходам — 182,144 млрд рублей. Бюджета запланирован с дефицитом в размере 10,604 млрд рублей или 5,8% от расходной части.