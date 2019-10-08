Чебоксары, , 21:36 — REGNUM В Чувашии на обсуждение правительства вынесен проект закона о республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Главный финансовый документ обсудят 9 октября, затем он будет внесён в Госсовет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Доходы республиканского бюджета в 2020 году прогнозируются в объеме 55,6 млрд рублей, в том числе собственные доходы поступления — в сумме 31,6 млрд рублей. Безвозмездные поступления в республиканский бюджет Чувашии, исходя из проекта федерального бюджета, могут составить 24 млрд рублей.

Расходы на 2020 год сформированы в объеме 55,4 млрд рублей, из них основная доля средств будет направлена на развитие образования, здравоохранения, культуры и на социальную поддержку населения.

Бюджет предлагается принять с профицитом в размере 0,2 млрд рублей.

Государственный долг Чувашии на 1 января 2021 года сформирован в сумме 11,4 млрд рублей, что составляет 36,2% к прогнозируемым собственным доходам республиканского бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году республиканский бюджет на 2019 года был принят со следующими параметрами: объём доходов — 47,4 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления — 19,43 млрд рублей. Расходы утверждены в размере 46,257 млрд рублей. Бюджет принят с профицитом в сумме 1,158 млрд рублей.