Бишкек, , 21:33 — REGNUM Правительству Киргизии не стоит затягивать с продажей государственного оператора мобильной связи «Мегаком». Об этом на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике заявил депутат Дастан Бекешев.

Обращаясь к министру финансов Бактыгуль Жеенбаевой, парламентарий отметил, что государственную сотовую компанию нужно продать как можно скорее, поскольку ее прибыли постоянно падают.

«Так, например, в 2017 году дивиденды «Мегакома» составили 1 млрд 323 млн сомов (1 млрд 228,5 млн рублей), а по итогам 2018 года — 1 млрд 70 млн сомов (993,6 млн рублей)», — уточнил народный избранник.

ИА REGNUM напоминает, что в течение последних нескольких лет Фонд управления госимуществом Киргизии неоднократно безуспешно выставлял на аукцион принадлежащую государству компанию «Альфа Телеком» (владельца бренда «Мегаком» — одного из трех крупнейших киргизстанских мобильных операторов), национализированную после «Апрельской революции», произошедшей весной 2010 года.

Читайте также: Киргизия больше не пытается продать MegaCom российской «чайной королеве»