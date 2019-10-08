Хартум, , 20:50 — REGNUM Судан получил половину пакета помощи в $3 млрд от Саудовской Аравии и ОАЭ, 8 октября передает агентство Reuters.

Министр финансов Судана Ибрагим аль-Бадави заявил, что страны залива уже перечислили суданскому центральному банку депозит в $500 млн, а также поставили стране нефтепродукты и сельскохозяйственную продукцию на сумму $1 млрд.

Ожидается, что вторая половина обещанной помощи от Саудовской Аравии и ОАЭ поступит в Судан до конца 2019 года.

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