Хартум, 8 октября 2019, 20:50 — REGNUM Судан получил половину пакета помощи в $3 млрд от Саудовской Аравии и ОАЭ, 8 октября передает агентство Reuters.
Министр финансов Судана Ибрагим аль-Бадави заявил, что страны залива уже перечислили суданскому центральному банку депозит в $500 млн, а также поставили стране нефтепродукты и сельскохозяйственную продукцию на сумму $1 млрд.
Ожидается, что вторая половина обещанной помощи от Саудовской Аравии и ОАЭ поступит в Судан до конца 2019 года.
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