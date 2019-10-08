Чебоксары, , 20:49 — REGNUM В Чувашии с начала года цены выросли на 1,5%В Чувашии инфляция в сентябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составила 1,5%, более всего подорожали крупа и бобовые, макаронные изделия, масло и рыба. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Чувашии индекс потребительских цен (тарифов) на основные группы товаров и услуг в сентябре 2019 года по сравнению с августом составил 99,9%, к уровню декабря 2018 года — 101,5%, к сентябрю 2018 года — 103,3%. Отметим, что инфляционные темпы замедлились: в сентябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года индекс потребительских цен составил 102,9%.

В сентябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года продукты питания подешевели на 0,1%, непродовольственные товары подорожали на 2,5%, цены на услуги выросли на 2,7%.

В структуре продуктов питания, которые подпадают под мониторинг ведомства, с начала года более всего подорожали крупа и бобовые (+17,2%), макаронные изделия (+7,6%), сливочное масло (+6,7%), рыба и морепродукты (+6,2%). Более всего подешевели яйца, сахар и плодоовощная продукция. Из непродовольственных товаров более всего выросли цены на медикаменты, из услуг — услуги пассажирского транспорта.