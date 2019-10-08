Магас, , 20:21 — REGNUM В Ингушетии выпущено в пруды 9 тыс. особей рыб. По полторы тысячи маленьких рыб размером с ладонь выпустили в пруды городов Сунжа и Карабулак, и еще шесть тысяч — в самый крупный пруд республики в Малгобеке. О проведении акции рассказал интернет-газете «Ингушетия» руководитель общественной организации «Клуб любителей охоты и рыбалки» Умар Даурбеков.

По его словам, денежные средства в размере 35 тыс. рублей на эти мероприятия, направленные на разведение толстолобика, белого амура, зеркального карпа, сазана, были собраны самими рыбаками. Примерно столько же выделили в минприроды республики.

Как отметил Даурбеков, были специально куплены не мальки, а рыбешки размером с ладонь, для того чтобы их не съела крупная хищная рыба, обитаемая в Малгобекском пруду.

Любители рыбалки рассчитывают, что найдутся спонсоры, которые помогут увеличить зарыбление водоемов региона. Это поможет в том числе и улучшению экологии, так как взрослая рыба помогает очищать пруды.