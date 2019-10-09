9 октября 2019 | Время чтения 10 мин

Прошло пять лет с момента создания Фонда развития моногородов. Как изменилась ситуация в этих городах, каковы успехи Фонда и каковы новые приоритеты?

Ирина Макиева, , 10:00 — REGNUM Прошло пять лет с момента создания Фонда развития моногородов. Как изменилась ситуация в этих городах, каковы успехи Фонда и каковы новые приоритеты?

Ирина Макиева МОНОГОРОДА.РФ

На вопросы корреспондента ИА REGNUM ответила генеральный директор МОНОГОРОДА. РФ, заместитель председателя ВЭБ. РФ Ирина Макиева.

В каких структурных отношениях сейчас находятся Фонд и ВЭБ. РФ?

ВЭБ — наш учредитель. Фонд был создан госкорпорацией ВЭБ. РФ в 2014 году по поручению президента страны, когда стало понятно, что тема моногородов требует комплексного подхода и работы на постоянной основе.

Чем отличается сегодняшний Фонд от того, что было в начале пути: сейчас в работе МОНОГОРОДА. РФ мы максимально задействуем синергию группы ВЭБ. Представители Фонда в команде с ВЭБ. РФ, ДОМ. РФ, Корпорацией МСП, Российским экспортным центром (РЭЦ) принимают участие в бизнес-миссиях институтов развития. Мы выступаем единым фронтом, смотрим, как можем вместе помочь моногородам.

У Фонда есть меры поддержки, в которых мы используем совместный потенциал группы ВЭБ. Например, займ под 0% годовых. Фонд выдает предпринимателям деньги, а Корпорация МСП свою гарантию под займ — 0,75% годовых. Уже у нас есть несколько совместных проектов. Например, в Тольятти для компании ЗЕТТА мы выдали порядка 50 млн на создание производства электромоторов, а компании «Флоркон» 249 млн на создание производства строительных бетонных конструкций.

Есть совместный проект с РЭЦ, ВЭБ. РФ, компаниями Гугл и Яндекс — «Прошагай город». В формате большого общегородского квеста жители моногородов наносят на карты достопримечательности и другие интересные для туристов точки города. Сейчас в проекте более 115 моногородов, это 2 тысячи новых объектов на онлайн-картах. «Прошагай город» помогает привлечь туристов в моногорода — это уникальные территории, где действительно есть что посмотреть. Сейчас с нами начали «шагать» еще и крупные города. Первый из них — Якутск. Дальше — Псков, Благовещенск, Ярославль и несколько крупных городов Нижегородской области. Опыт моногородов в развитии туризма пошел по всей стране!

Как изменился список моногородов за последние два года?

В этом году список менялся дважды — в марте стало 317 с учетом объединения трех моногородов Пермского края в Горнозаводский городской округ — Теплая гора, Пашия, Горнозаводск. В августе к нам присоединились 7 новых монотерриторий: Прогресс в Амурской области, Янтарный в Калининградской области, Кимовск в Тульской области, Печоры в Псковской области, Козьмодемьянск в республике Марий-Эл, Новомичуринск в Рязанской области, Новокуйбышевск в Самарской области. Покинули этот список Певек и Беринговский из Чукотского автономного округа, Нытву и Уральский из Пермского края объединили в Нытвенский городской округ. Сейчас в списке 321 моногород.

Впервые предложения по объединению были озвучены во время обучения управленческих команд моногородов, и Пермский край — первый, кто приступил от слов к действиям. Моногорода объединили финансовые ресурсы, распределили между собой «роли» по принципу «кто в чём себя чувствует наиболее уверенно», и приобрели еще большую устойчивость.

Сейчас перед нами стоит новая задача — «включить» моногорода-новички в нашу дружную команду. Недавно мы с ними проводили первую онлайн-встречу, рассказали о мерах поддержки Фонда, о нашей работе и о том, как будем взаимодействовать. Думаю, что не только сотрудники Фонда, но и моногорода «со стажем» с удовольствием помогут им максимально включиться в работу. К слову, в моногородах-новичках мы тоже планируем создать управленческие команды и провести обучение в следующем году.

Какие города за последние два года перешли из «красного» в «желтый» или «зеленый» списки?

«Цвета» не пересматривались уже несколько лет, поэтому считаю деление на категории не актуальным.

Меры поддержки одинаковы для всех моногородов. Всего их сейчас 119. Мы их собрали в единый каталог, дали мэрам QR-код, по которому можно скачать эту информацию, и теперь говорим: «От вас зависит, насколько ваш город сможет получить финансовую поддержку. Вот все инструменты, они доступны». Никто уже не может кивать на соседний город и говорить, что ему было уделено большее внимание. В этом каталоге не только деньги федерального бюджета. Мы собрали в него информацию о том, как, например, получить деньги из Фонда президентских грантов, как получить деньги из Фонда кино, и команда МОНОГОРОДА. РФ своевременно сообщает, что где-то появилась новая возможность.

Кто из моногородов совершил реальный прорыв? Горжусь результатами, которых достиг Анжеро-Судженск Кемеровской области. При финансовой поддержке Фонда там была построена инфраструктура для трех новых нефтеперерабатывающих комплексов, предприятия деревообработки и мукомольного комбината. Благодаря их запуску в городе почти в два раза снизился уровень безработицы. Отдельно в Кемеровской области я бы отметила Таштагол и Полысаево. Слышали о горнолыжном курорте Шерегеш? Это тоже моногород. Наша история с ним началась в 2009 году, еще до Фонда. Была задумка создать на его территории большой туристический кластер. Раньше жизнь города строилась вокруг рудодобывающего предприятия, но не хватало электроэнергии, чтобы мог прийти бизнес. Тогда за счет средств господдержки мы построили линию электропередач. Теперь там есть и гостиницы, и кафе, и горнолыжные подъемники. Сейчас Шерегеш — точка притяжения и российских, и зарубежных туристов, точка развития малого и среднего предпринимательства.

Недавно подписали соглашение о выделении средств — порядка 60 млн — на инфраструктуру для животноводческого комплекса в моногороде Петровский Ивановской области. Там живут всего чуть больше 2 тысяч человек. Появится 100 новых рабочих мест к 2020 году. Для города это большой прорыв.

Конечно, моногородов-лидеров у нас очень много. Каждый год мы выбираем десятку лучших моногородов, у которых есть чему учиться. В этом году здесь: Павловск (Воронежская область), Тутаев (Ярославская область), Череповец (Вологодская область), Губкин (Белгородская область), Тейково (Ивановская область), Набережные Челны (Татарстан), Глазов (Удмуртия), Выкса (Нижегородская область), Невинномысск (Ставропольский край), Котовск (Тамбовская область). К слову, у нас есть моногорода, которые уже неоднократно были в списке лучших. Набережные Челны, например — лидер рейтинга 2018 и 2019 годов.

Какие инструменты были задействованы для работы в моногородах за последние два года, и каким образом определялась эффективность этой работы?

У Фонда есть две основные меры поддержки — строительство вместе с регионом льготной инфраструктуры под инвестпроекты и займы. В этом году появился беспрецедентный продукт — займ под 0% годовых от 5 до 250 млн рублей. Сейчас подписано уже 10 соглашений о его выдаче на общую сумму 1,5 млрд. Предзаявки поступили по 84 проектам, интерес к такой поддержке огромный. Мы считаем, что вот такие «мелкие» проекты способны по-настоящему «оживить» территории.

Как заявка подается технически: если вы предприниматель из моногорода, то вы подаете свою заявку в Фонд в электронном виде. В течение трех рабочих дней Фонд дает обратную связь — подходит или не походит проект моногороду, находится ли он в границах муниципального образования. При соблюдении всех правил Фонд сообщает, например: «Да. Вы — наши». Далее предприниматель с этим заключением Фонда идет в банк, получает гарантию на свой проект и возвращается к нам. И далее у нас 18 рабочих дней на принятие окончательного решения.

Для крупных проектов действует займ до 1 млрд под 5% годовых на 15 лет.

Всего за время работы Фонда реализовано 58 объектов инфраструктуры, это порядка 11 млрд, и заключены 19 соглашений по займам, это свыше 8 млрд.

В прошлом году Фонд организовал участие детей из моногородов в совместном с футбольным клубом ЦСКА проекте «1000 юных футболистов из моногородов». Из моногородов мы собрали больше 1000 детей, вовлекли в эту работу футбольный клуб ЦСКА и проехали несколько городов, в которые привозили детей из ближайших моногородов. С этими детьми занимались тренеры ЦСКА. Дети первый раз в жизни увидели настоящих звезд, своих кумиров. И эти тренеры передавали новейшие технологии ЦСКА тренерам детских футбольных команд из моногородов. Дети получили мячи с автографами игроков, футболки, и главное — потом в одном из матчей чемпионата мира по футболу лучшие из мальчиков вывели за руку на поле наших футболистов. Это была буря эмоций, запомнится надолго.

Кстати, проект мы реализовали совместно с компаниями «СУЭК», «Металлоинвест», «Ростех» и тремя компаниями из Удмуртии. И здесь особое спасибо главам регионов, где специально для этого проекта для детей из моногородов «бронировали» на несколько дней стадионы, гостиницы, пансионаты, автобусы и вкусно кормили. Это Тамбовская область, Тарастан, Мордовия, Свердловская область, Томская область, Красноярский край, республика Удмуртия.

Что еще важно сегодня для жителей моногородов? Это наличие мест для отдыха, возможность получить новые впечатления. Создать такие территории призван наш новый проект «Место притяжения». Не интересно просто гулять по набережной, интересно, когда общественные места населены малым бизнесом — кафе, рестораны, уличные театры. Любимые места горожан должны «жить» вне зависимости от времени и сезона. Именно поэтому Фонд вместе с городами ведет такую работу.

Мы договорились с Ассоциацией франчайзинга о 16 льготных франшизах для бизнеса, который готов с нами создавать «места притяжения». Для моногородов предоставлены суперльготные условия — например, приобретение франшизы без «паушального взноса», то есть без единоразового платежа покупателя франшизы владельцу торговой марки. Многие компании хотят войти в наш проект и готовы предоставить льготную франшизу в моногородах — к примеру, курьерская служба, сеть парикмахерских и ногтевого сервиса.

Эффективность своей работы мы определяем не только в цифрах по реализованным проектам, вложенным инвестициям, но и по изменению настроения людей в моногородах.

Какие конкретно нацпроекты наиболее актуальны для моногородов?

Моногорода принимают участие в 10 национальных проектах. Общая сумма финансирования до 2024 года составит порядка 300 млрд рублей — это объем этих нацпроектов, и важно научиться привлекать эти средства в свой город.

Наиболее активное участие города принимают в нацпроектах «Жилье и городская среда» (264 города), «Демография» (179 городов), «Здравоохранение» (144 города), наименьшее количество участников — в нацпроекте «Цифровая экономика», всего 6 городов.

Нам, конечно, хотелось бы максимально увидеть моногорода в нацпроектах, чтобы каждый житель моногорода почувствовал на себе изменения. Считаю, что тот объем средств, который моногорода «выбирают», может быть больше. Сейчас они получают финансирование в размере 2% от совокупного бюджета нацпроектов.

Существует ли еще институт «линейных менеджеров», и если да, то что он сейчас из себя представляет и как работает?

Конечно, институт линейных менеджеров сохранен, за каждым моногородом по-прежнему закреплен куратор. За пять лет работы Фонда линейные менеджеры и моногорода стали одной большой командой, отношения между которыми не только профессиональные, но и дружеские.

Мы с моногородами на постоянной связи. И такой формат работы доказал свою эффективность. Многие менеджеры за это время настолько повысили свою квалификацию, что стали специалистами с уникальными знаниями. И конечно, они «растут» в должностях не только в Фонде, их с удовольствием приглашают в другие команды. Я — за то, чтобы они «росли». И всегда говорю: «чем сильнее вы — тем сильнее наша команда».