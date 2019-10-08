Ашхабад, , 19:43 — REGNUM В Дашогузской области Туркмении стартовала кампания по уборке урожая риса. Местные аграрии планируют собрать с 8,1 тысячи гектаров порядка 35 тысяч тонн рисового зерна, передает «Туркменистан сегодня».

В жатве «жемчужного зерна» задействовано около 200 американских комбайнов «John Deere» и немецких комбайнов «Claas», а также около 400 единиц другой сельхозтехники.

Очисткой риса займется расположенное на территории района Сапармурата Туркменбаши современное высокотехнологичное предприятие, способное перерабатывать до 30 тысяч тонн зерна в год.