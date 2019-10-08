Душанбе, , 19:40 — REGNUM Большая часть таджикистанцев тратят деньги, отправленные родственниками, находящимися в миграции, на оплату обучения и покупку лекарств, сообщает сегодня, 8 октября, Таджикское телеграфное агентство со ссылкой на результаты опроса Научно-исследовательского института Национального банка Таджикистана, в котором приняли участие свыше 2,2 тысячи человек.

Следующим пунктом в топе трат оказалось проведение мероприятий и обрядов — на них тратит денежные переводы мигрантов более 11% таджикистанцев. Согласно 9,3% благодаря заработку за рубежом покупают жильё, а 7,1% ответили, что инвестируют в строительство.

Также заработанные родственником за границей деньги 4,7% опрошенных тратят на покупку автотранспорта, 3,3% — на паломничество и путешествия, 2,1% интервьюируемых вкладывают переведённые средства в свой бизнес, 1,3% — на народные ремёсла, а 1,1% за счёт переводов покупают ювелирные изделия.

Напомним, согласно результатам того же опроса, для 62% респондентов денежные