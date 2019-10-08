Челябинск, , 19:33 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту частичной невыплаты зарплаты сотруднику одной из строительных фирм. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В Калининском районе города гражданин с февраля получал менее половины своей зарплаты. После выявления этого факта прокуратура провела проверку.

По итогам проверки материалы были переданы в СКР. И следователи возбудили уголовное дело. По ч.1 ст. 145.1 УК России представителям руководства грозит до года колонии. Впрочем, санкция статьи предусматривает и более мягкие варианты наказания.