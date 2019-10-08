В пекинской «Силиконовой долине» — технопарке «Чжунгуаньцунь» — в первые восемь месяцев 2019 года значительно выросли расходы на НИКОР, сообщает 8 октября Синьхуа со ссылкой на соответствующий отчёт столичного статистического ведомства.

Пекин, , 19:09 — REGNUM Объём вложений в новые технологии и разработки вырос более чем на 16% в годовом выражении, превысив 146 млрд юаней (20,5 млрд долларов). Общий доход высокотехнологичных предприятий в технопарке вследствие этого достиг 3,7 трлн юаней. На этих предприятиях в общей сложности трудятся 622 тысячи сотрудников.

Наибольший рост доходов в этом секторе отмечается в сфере электроники, новых материалов, информационных и прикладных технологий.

Технопарк «Чжунгуаньцунь» расположен в северо-западной части китайской столицы и представляет собой первую в стране специальную зону высокотехнологического развития.