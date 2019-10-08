Челябинск, , 18:52 — REGNUM Потребители задолжали АО «УСТЭК-Челябинск» примерно 612 млн рублей. Об этом журналистам сообщили представители компании.

В основном долг имеется за отопление в период с января по май. В должниках оказалось население.

Представители компании предлагают гражданам погасить долги и впредь их не накапливать. Как отмечает исполнительный директор организации Игорь Пушкарёв, уже налажен «достаточно эффективный и действенный механизм взыскания долгов». Подаётся заявление в суд, затем полученный судебный акт передают приставам, а размер долга (это в том числе начисляемая на 31-й день просрочки пеня, а также госпошлина) автоматически снимается со счёта, если, конечно, такой имеется.

«Лучше до этого не доводить», — говорит Пушкарёв.

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