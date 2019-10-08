Душанбе, , 18:42 — REGNUM Основным источником существования 62% таджикистанцев являются денежные переводы их родных, которые работают за пределами страны. К таким выводам пришли специалисты Научно-исследовательского института Национального банка Таджикистана по результатам проведённого опроса граждан, в котором приняли участие боле 2,2 тысячи человек.

Таджикские трудовые мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Между тем, 61,7% опрошенных ответили, что источником переводимых в Таджикистан денег является заработная плата их родственников. Причем переводы из России в Таджикистан сокращаются даже в условиях роста трудовой миграции», — отмечают авторы исследования.

Среди других источников денежных переводов (38,3%) наиболее популярными оказались помощь родственников (21,4%) и доходы от собственности (8,4%). Кроме того, в качестве переводов граждане получают доходы от бизнеса (2%), инвестиций (1,5%), реализации сельхозпродукции (1,2%) и другие (3,7%).

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