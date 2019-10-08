Екатеринбург, , 18:03 — REGNUM Комитет по уличной торговле в мэрии Екатеринбурга не сможет самостоятельно заключать договоры с владельцами киосков. Об этом заявила глава комитета Елена Чернышева, сообщает «Уралинформбюро».

По словам чиновницы, в комитете не смогут заняться договорами и администрированием платежей от предпринимателей из-за нехватки соответствующих сотрудников.

Так Чернышева отреагировала на предложение депутата Григория Вихарева о возвращении полномочий по регулированию киосков в комитет.

Напомним, ранее Елена Чернышева представила новую систему работы с киосками в Екатеринбурге. В городе так и не приняли порядок заключения новых договоров с предпринимателями, поэтому в мэрии просят депутатов согласовать документ до начала декабря 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге предложили отнять «ларёчные» полномочия у районных властей