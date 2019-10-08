Москва, , 17:55 — REGNUM Заявленное увеличение налогов для малого бизнеса в РФ на 4,9% не стоит расценивать как реальный рост налогов, считает генеральный директор логистической компании «Точка-Точка» Артем Марчук. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 8 октября, комментируя инициативу Минэкономразвития увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%.

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«Произошла лишь корректировка показателей с учетом инфляции, и связано это только с единым налогом на вмененный доход (ЕНВД), которым облагается ограниченный круг предприятий. В формуле расчета ЕНВД учитывается уровень инфляции в виде коэффициентов, которые, собственно, и планирует увеличить Минэкономразвития», — пояснил Марчук.

Что касается изменений коэффициентов, то, по его словам, вероятнее всего, это можно считать нормой.

«А если говорить в целом про систему налогообложения, то это более широкий вопрос. Конечно, представителям малого бизнеса хотелось бы, чтобы система налогообложения была иной, но нужно учитывать, что существуют интересы не конкретного субъекта хозяйственной деятельности, а целого государства, в контексте которого и есть смысл дискутировать на эту тему. При этом, на мой взгляд, не стоит отделять бизнес от государства», — добавил эксперт.

Он сожалеет, что из обычных бизнес-новостей пытаются создать скандальный повод, рассказывая о том, что в стране нестабильная ситуация и малому бизнесу вводят очередные ограничения.

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