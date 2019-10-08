Вашингтон, , 17:46 — REGNUM Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.

По словам Георгиевой, мировые экономические показатели демонстрируют такое замедление роста, что в 2019 году темпы роста снизятся до самого низкого показателя за последние десять лет.

В этом случае, отметила новая глава МВФ, корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, дойдёт до размера 40% совокупного долга восьми ведущих экономик.

«Это превышает показатели, отмеченные во время финансового кризиса», — подчеркнула Кристалина Георгиева.

При этом она отметила, что существенное влияние на эти процессы оказывают торговые войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2019 года Кристалина Георгиева заняла пост управляющей Международного валютного фонда. Глава МВФ избирается на эту должность каждые пять лет.

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