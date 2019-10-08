Киев, 8 октября 2019, 17:36 — REGNUM Частный энергохолдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова объявил войну украинскому государству и украинской энергетике. Об этом 8 октября написал в Фейсбук депутат от фракции «Слуга народа», глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус.
Кроме того, наличие войны в энергетике между ДТЭК и Украиной признал главред украинского издания Цензор. НЕТ Юрий Бутусов.
По его словам, правительство Украины не собирается уничтожать ДТЭК. Киев хочет добиться уступок от Ахметова в вопросах снижения тарифов, поставки угля и уплаты ренты.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября депутат Герус напомнил, что ДТЭК Ахметова контролирует около 80% мощностей тепловой генерации Украины. Он обвинил компанию ДТЭК в необоснованном завышении стоимости электроэнергии на 25%, а также в искусственном создании дефицита электроэнергии в некоторых областях. Герус отметил, что ДТЭК «выключает блоки своих электростанций в определенные часы». В частности, во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях с 7.00 до 8.00 и с 23.00 до 24.00 «дефицит электроэнергии достигал 8000 МВт, что сопоставимо с мощностью трех украинских атомных электростанций».