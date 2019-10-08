Ташкент, , 17:35 — REGNUM В Узбекистане объем экспорта в январе-сентябре 2019 года составил около 10 миллиардов долларов, прогноз был перевыполнен. Об этом говорилось на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева и посвященного прогнозу экспорта и инвестиций.

«Рост пришелся в основном на долю плодоовощеводства, текстильного производства, автомобилестроения, энергетики. Номенклатура экспорта расширилась на 74 новых вида продукции, география — до 42 стран», говорится в сообщении.

На совещании также рассмотрена реализация инвестиционных проектов в сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами, с этой страной разработана «дорожная карта» по реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Мирзиёева в ОАЭ в марте текущего года.

«В эту программу включено множество перспективных проектов, в том числе, по развитию инфраструктуры города Самарканда на сумму 300 миллионов долларов, строительству в Навоийской области ветряных электростанций на 200 миллионов и солнечной электростанции на 150 миллионов долларов, организации в Сырдарьинской области агрокластера по производству целлюлозы, комбикорма и стройматериалов на 203 миллиона долларов», говорилось на совещании.