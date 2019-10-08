Калининград, , 17:35 — REGNUM На агропромышленной выставке «Золотая осень», которая начнётся в Москве с 9 октября, будет представлено 20 производителей из Калининградской области, сообщила сегодня, 8 октября, пресс-служба правительства Калининградской области.

Среди них производители натуральных соков, морсов, компотов, молочной, рыбной, хлебобулочной, мясной продукции и других продуктов агропромышленности Калининградской области.

Региональную делегацию возглавит губернатор Калининградской области Антон Алиханов. На стенде Калининградской области также будет представлен проект судна типа МСТР (малый сейнер траулер рыболовный), разработанного калининградскими проектировщиками из компании «Адомат» для калининградских рыбаков и уже строящийся на одной из верфей региона.