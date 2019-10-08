Симферополь, 8 октября 2019, 17:37 — REGNUM В Крыму необходимо продолжать геологоразведочные работы для наращивания добычи углеводородов. Об этом 8 октября на своей странице «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, сегодня республика добывает около миллиарда кубометров газа при объёме потребления на полуострове в 2,5 млрд кубических метров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики сообщил, что в рамках программы перспективного развития ГУП РК «Черноморнефтегаз» планируется довести годовой объём добычи газа в 2025 году до 1,7 миллиардов кубометров, в 2035 году — до 2 миллиардов.
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