Тверь, , 17:30 — REGNUM В Тверской области сформирован проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Ежегодно финансирование мероприятий национальных проектов будет увеличиваться более чем на 1 млрд рублей. Всего за три года на реализацию национальных проектов будет направлено более 36,5 млрд рублей.

В экономике главным направлением станет поддержка инвестиционного развития, создание индустриальных парков и новых рабочих мест. В туризме ключевым станет развитие инфраструктуры в Твери, Калязине, Кимрах, Завидово и Конаково в рамках кластера «Волжское море». Объем бюджетных вложений в его реализацию составит более 1,4 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд из федерального бюджета. В сельское хозяйство за три года вложат более 4,4 млрд рублей.

По сравнению с 2019 годом к 2022 году доходы областной казны должны увеличиться на 12,2 млрд рублей, или на 18,6%. В 2020 году доходы областного бюджета составят 72,4 млрд рублей, в 2021 году — 76,9 млрд, в 2021-м — 78 млрд. В качестве федеральных субсидий регион ожидает получить свыше 7,6 млрд рублей. Госдолг региона к 2022 году снизится до 22,7 млрд рублей.