Тбилиси, , 17:23 — REGNUM Правительство Грузии счтает прямые авиарейсы самым эффективным инструментом для быстрого роста числа иностранных туристов и собирается их субсидировать, но вопрос субсидирования прямых рейсов из России не рассматривает. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария 8 октября, после встречи с представителями туристического сектора.

Он отметил, что ряд проблем в этой сфере уже урегулирован, но остаются некоторые системные вопросы, которые правительство обещает решить в ближайшее время.

«Субсидирование полетов из России мы, конечно, не рассматриваем. Субсидирование в основном коснется рейсов из Кутаисского аэропорта. Сегодня у нас 50 точек, в которые выполняются прямые рейсы. Это самый эффективный и быстрый инструмент для максимально быстрого увеличения количества туристов. Формы субсидирования должны быть коммерчески интересны для страны и приемлемы для развития туризма. Этот инструмент работает очень хорошо», — заявил премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, прямое авиасообщение с Грузией правительство России приостановило после того, как 20 июня в Тбилиси начались масштабные антироссийские акции протеста, поводом для которых стал визит в Грузию делегации Межпарламентской ассамблеи православия во главе с ее председателем, российским депутатом Сергеем Гавриловым. Несколько дней назад представители правительства России сообщили о восстановлении прямых авиарейсов с Грузией с середины октября.