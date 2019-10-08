Симферополь, , 17:34 — REGNUM В течение десяти лет госпредприятие «Черноморнефтегаз» удвоит объём добычи газа. Об этом 8 октября на своей странице «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В рамках программы перспективного развития ГУП РК «Черноморнефтегаз» планируется довести годовой объём добычи газа в 2025 году до 1,7 миллиарда кубометров, в 2035 году — до 2 миллиардов», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики РФ Александр Новак во время выступления на «Российской энергетической неделе» сообщил, что для госпредприятия «Черноморнефтегаз» разработали программу долгосрочного развития.

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