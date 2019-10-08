Нью-Йорк, США, , 17:15 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги в серьезном минусе, 8 октября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 201,43 пункта (0,76%), до 26 276,59 пункта, индекс S&P 500 снизился на 18,39 пункта (0,63%), до 2920,40 пункта, индекс Nasdaq снизился на 58,02 пункта (0,73%), до 7898,27 пункта.

Инвесторы опасаются введения новых санкций США против китайских компаний, о которых уже было заявлено Белым домом.

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