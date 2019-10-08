Рига, , 17:15 — REGNUM В сентябре этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, потребительские цены на товары в Латвии выросли на 2,6% — пишет портал LSM

На 3% выросли цены на услуги свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Самый большой рост цен произошёл на недвижимость и связанные с ней товары и услуги — 4%, продовольственные товары, алкогольные — 4,9% и безалкогольные напитки, табачные изделия — 4,9%, а также в ресторанном и гостиничном бизнесе.

Цены на хлеб выросли на 8,9%, муку на 10.1%. На 11,4% стала дороже свинина, рис на 12,3%, а картошка на 19,1% Подешевели свежие фрукты на 9,5%, молоко на 5,6%, замороженная или охлаждённая рыба на 6,5%

Стала дороже электроэнергия, услуги по утилизации, арендная плата и учёба в вузах. Упала цена на природный газ.

Средний уровень потребления по сравнению с августом вырос на 0,1%.