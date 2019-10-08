Курган, , 17:12 — REGNUM В Курганской области шесть сотрудников регионального управления Роспотребнадзора привлечены к дисциплинарной ответственности. Вскрыты факты нарушений прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ходе надзорных мероприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что сотрудники Управления Роспотребнадзора по Курганской области допускали нарушения в ознакомлениях предпринимателей с актами проверок, не производились записи в журнал о проведенных контрольных мероприятиях.

Кроме того, при наличии сигналов не проводились внеплановые проверки, были нарушения при внесении сведений в информационную систему «Единый реестр проверок».

Так же не всегда своевременно направлялись копии постановлений по делам об административных правонарушениях лицам, в отношении которых они вынесены.

По итогам прокурорского представления шесть сотрудников управления Роспотребнадзора по Курганской области получили дисциплинарные взыскания.