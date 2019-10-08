Липецк, , 17:03 — REGNUM В Липецкой области прокуратура выявила незаконную заготовку древесины на территории Липецкого городского лесничества. Как сообщила пресс-служба ведомства, незаконно вырубили 23 сосны стоимостью более 1,4 млн рублей.

В ходе проверки выяснилось, что один из должностных лиц ОКУ «Липецкое городское лесничество» знал о незаконной вырубке, но злоупотребил своими правами и обратил ситуацию в свою пользу. В следственные органы были направлены материалы для возбуждения уголовных дел по статьям «Незаконная рубка деревьев с причинением ущерба в особо крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Незаконно срубленные деревья отправили на хранение в ГАУ «Ленинский лесхоз». А от директора ОКУ «Липецкое городское лесничество» прокурор потребовал увольнения должностного лица, не предотвратившего нарушения.