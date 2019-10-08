Рига, , 16:54 — REGNUM Комиссия Сейма Латвии по народному хозяйству, среде и региональной политике завершила работу над законопроектом о сборе вторичной тары — пишет LSM.

Закон обяжет операторов и магазины обеспечить условия для хранения вторичной упаковки от напитков и возможность для жителей за сдачу тары, получить взамен деньги или магазинные чеки.

Система, говориться в согласованном законопроекте, должна быть внедрена по всей стране, чтобы такая возможность существовала не только в крупных населённых пунктах. Договора с операторами по вывозу этой формы отходов будут заключаться сроком на 7 лет. Срок выбран с учётом обновления технологий и IT-программ.

Операторам нужно будет обеспечить не только сдачу пластмассовой, но и стеклянной тары от крепких алкогольных напитков.

В магазинах для сдачи тары должны быть установлены специальные автоматы. Представители торговых сетей возражают против выплаты наличных. Они считают, что издержки будут слишком высоки и не окупят себя.

Система должна заработать с февраля 2022 года, а с июля месяца в обороте будут как новая, так и старая упаковка напитков.

Министр среды и регионального развития Пуце считает, что система обмена упаковки дороже системы сортировки отходов, но она позволит сохранять до 90% произведённых бутылок. Законопроект будет рассмотрен Сеймом.