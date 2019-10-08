Москва, , 16:50 — REGNUM Законопроект о возможности одного из участников синдиката кредиторов заключать соглашения о кредите с внешним участником внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

Речь идет о синдицированных кредитах — то есть тех, которые предоставляются как минимум двумя кредиторами, входящими в один синдикат. Сегодня такие кредиторы заключают соглашение и не в праве привлекать средства внешних участников. Таким образом, отмечают авторы инициативы, такие договоры в полной мере не могут оформить фондированного субучастия, что может привести к тому, что банки признают подобные документы договорами займа или комиссии.

«Между тем «фондированное субучастие» — особая модель правоотношения, подразумевающая распределение между его сторонами не только рисков неполучения прибыли, но и рисков невозврата вложений. При наличии таких рисков ни одна из сторон по общему правилу не может рассчитывать на получение от другой стороны процентов или комиссионного вознаграждения», — подчеркивают авторы инициативы.

В связи с этим, они предлагают установить, что участники синдиката вправе заключить соглашения о фондированном субучастии с внешними участниками — то есть, с другими кредиторами, которые не входят в синдикат.

Если закон будет принят, то он расширит правовые возможности кредиторов, что в том числе повысит привлекательность юрисдикции РФ, уверены авторы инициативы.