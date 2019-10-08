Новосибирск, , 16:47 — REGNUM В ходе Российской энергетической правительство Новосибирской области, ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» и Ассоциация «Специализированная организация промышленного кластера «Цифровая энергетика» заключили соглашение о взаимодействии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стороны договорились совместно заниматься развитием цифровых технологий электрических сетей Новосибирской области и Сибирского федерального округа.

«Мы надеемся, что это будет совместная инициатива сибирских регионов по созданию кластера цифровых предприятий под названием «Цифровая энергетика», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Сам кластер, а также первые изделия и разработки в сфере энергетики уже презентовали на Технопроме-2019».

Власти региона надеются, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с электросетевой компанией будет способствовать обеспечению надёжного и бесперебойного электроснабжения потребителей, а также повышению инвестиционного потенциала области.