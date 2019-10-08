Исламабад, , 16:58 — REGNUM ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) потребовала, чтобы Пакистан эффективнее боролся с отмыванием денег в сфере недвижимости. Об этом сообщил пакистанский телеканал Dunya News.

Пакистан

Как отмечается в репортаже, Азиатско-Тихоокеанская группа ФАТФ признала успехи Исламабада в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, однако сочла меры, предпринятые правительством в сфере недвижимости, недостаточными. Чтобы соответствовать требованиям Группы Пакистан создаст специальную Службу по регулированию недвижимости.

Служба займется борьбой с использованием недвижимости террористическими и запрещенными организациями.

Напомним, что Пакистан стремится выйти из так называемого «серого списка ФАТФ», для чего ему необходимо регулярно представлять отчеты о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В МИД Исламской республики выразили надежду на то, что «более широкий круг стран» примет во внимание усилия Исламабада.