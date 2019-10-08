Москва, , 16:37 — REGNUM С начала регистрации на конкурс «Лидеры России 2020» заявки через сайт «ЛидерыРоссии.рф» подали 46 570 человек. Об этом сообщил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции, посвящённой нововведениям третьего сезона конкурса.

Регистрационная кампания участников проекта стартовала 4 октября в 18:00 и продлится по 27 октября включительно. Старт конкурса поддержал Президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел 4 октября в Сочи.

«Приём заявок уже стартовал, у нас решение о старте принималось Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным в пятницу на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». И это неслучайно, потому что и сам этот проект по социальным лифтам для лучших управленцев страны, и вообще создание организации «Россия — страна возможностей» — это решение Президента, и оно нацелено на то, чтобы создать для каждого человека в нашей стране возможность для самореализации. Реализоваться человек сможет только сам, но ответственность государства — создать для этого условия. Вот этому и посвящены все проекты АНО «Россия — страна возможностей» и, в первую очередь, флагманский конкурс «Лидеры России». У нас, вот я посмотрел перед тем, как сюда прийти, было 46 570 регистраций, то есть более 46 тысяч за неполные полтора рабочих дня. Вот сейчас, на мой взгляд, решающий момент для каждого человека, потому что либо ты продолжаешь разговаривать, либо ты берёшь на себя ответственность за свою жизнь, за свою судьбу и начинаешь действовать», — отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

На текущий момент наиболее активны жители центральной России — 34,4% от общего числа заявок поданы из ЦФО. На втором месте — Приволжский федеральный округ, из которого зарегистрировалось 16,1% конкурсантов, далее идут Северо-Западный (13,9%), Сибирский (10%), Уральский (9,7%), Южный (8,3%), Дальневосточный (4,5%), Северо-Кавказский (3,1%) округа.

«Регистрация на конкурс «Лидеры России» продлится по 27 октября. Заявки поступают из всех регионов России. Конкурсную структуру мы оставили практически без изменений — регистрация, дистанционный этап тестирования, очные полуфиналы и финал. На первом этапе регистрации участники должны заполнить биографическую анкету, записать видеоинтервью и написать небольшое эссе. Советуем не оставлять выполнение заданий на последний момент. Время всех туров строго ограничено», — подчеркнул генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Он напомнил, что победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны. По словам Алексея Комиссарова, в новом сезоне появятся несколько нововведений. В частности, в дополнение к основному конкурсу участники могут подавать заявки в один из 3 треков: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы мероприятий, с помощью которых оценивается уровень развития управленческих компетенций.

За два года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017—2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018—2019 году — 227 тысяч заявок). За два года назначения на высокие позиции получили более 150 «Лидеров России»: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет.

Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

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