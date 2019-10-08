Москва, 8 октября 2019, 16:37 — REGNUM С начала регистрации на конкурс «Лидеры России 2020» заявки через сайт «ЛидерыРоссии.рф» подали 46 570 человек. Об этом сообщил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции, посвящённой нововведениям третьего сезона конкурса.
Регистрационная кампания участников проекта стартовала 4 октября в 18:00 и продлится по 27 октября включительно. Старт конкурса поддержал Президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел 4 октября в Сочи.
На текущий момент наиболее активны жители центральной России — 34,4% от общего числа заявок поданы из ЦФО. На втором месте — Приволжский федеральный округ, из которого зарегистрировалось 16,1% конкурсантов, далее идут Северо-Западный (13,9%), Сибирский (10%), Уральский (9,7%), Южный (8,3%), Дальневосточный (4,5%), Северо-Кавказский (3,1%) округа.
Он напомнил, что победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны. По словам Алексея Комиссарова, в новом сезоне появятся несколько нововведений. В частности, в дополнение к основному конкурсу участники могут подавать заявки в один из 3 треков: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы мероприятий, с помощью которых оценивается уровень развития управленческих компетенций.
За два года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017—2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018—2019 году — 227 тысяч заявок). За два года назначения на высокие позиции получили более 150 «Лидеров России»: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.
Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет.
Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.
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