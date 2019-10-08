Сведения о рекордном притоке мигрантов в Россию являются подтверждением культурной и экономической привлекательности нашей страны, вместе с тем такая ситуация требует от русского народа столь же «рекордного» уровня ответственности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 8 октября, комментируя итоги исследования РЭУ имени Плеханова.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 16:37 — REGNUM Ранее РИА Новости сообщило, что по итогам исследования, проведенного на основе данных Росстата, Россия в 2019 году примет самое большое за последние 10 лет число мигрантов. Миграционный прирост за первые семь месяцев 2019 года составил 153,9 тысяч человек, что почти вдвое больше, чем в аналогичный период 2018 года. До конца года темпы миграции сохранятся, полагают эксперты.

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«Приведённые сведения можно в целом оценить как положительные для России и негативные для упомянутых в комментарии представителя РЭУ имени Плеханова стран.

Для России они имеют знак плюс не только в том смысле, что свидетельствуют о постепенном наведении порядка в сфере контроля за миграционными потоками. Они служат подтверждением культурной и экономической привлекательности нашей страны (слово «культура в данном случае я употребляю в широком значении).

Для самих этих стран их отрицательная составляющая отражает внутреннее неблагополучие в указанных частях бывшего СССР. Но и здесь есть положительные моменты. То, что наши соотечественники или представители близких нам народов тянутся в Россию, а не, скажем, в Европу или в какие-то мусульманские страны, это хорошо. Всё-таки, если говорить о Средней Азии, огромная цивилизационная работа была там сделана в последние полвека Российской Империи и первые десятилетия Советской власти. Высоких рубежей в составе СССР достигли и другие его республики.

Этот культурно-исторический результат ещё долго будет объединять наши народы и страны. Нашу близость важно сохранять, а не работать против неё созданием новых барьеров — например, как в случае с Казахстаном, лингвистических.

Возрастающий приток мигрантов ставит важные культурные задачи перед русским народом, которому сегодня и так непросто сохранять свой цивилизационный стержень. Я бы сказал, что рекордный приток мигрантов требует от русских как государствообразующего народа «рекордной» ответственности и собранности. Об этом необходимо всегда помнить», — отметил Михаил Демурин.