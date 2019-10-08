Брянск, , 16:48 — REGNUM Муниципальные бани Брянска подключили к интернету и установили аудио‑ и видеонаблюдение. После введения контроля за работой кассовых узлов доходы предприятия за девять месяцев 2019 года выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. МУП «Брянские бани» постепенно стал выходить из финансового кризиса, сообщили 8 октября в пресс-службе городского совета.

Чтобы сократить текущие производственные расходы, брянские бани стали работать по новому расписанию. Изменилась система закупок материалов и оборудования на текущие нужды, появилась торговля сопутствующими товарами. Снизилась до 892 тыс. рублей дебиторская задолженность предприятия, полностью погашена задолженность за отопление и горячее водоснабжение, зарплату сотрудникам выплачивают своевременно и в полном объёме.

В МУП «Брянские бани» входит 10 общественных учреждений. К выводу муниципальных бань из кризисного состояния приступили в 2018 году по поручению руководителей областного центра и депутатов горсовета.