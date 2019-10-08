Махачкала, , 16:36 — REGNUM Прямые авиарейсы между Махачкалой и Екатеринбургом, вероятно, будут запущены в скором времени. Вопрос организации авиасообщения накануне, 7 октября, в столице Дагестана обсудили гендиректор международного аэропорта Махачкала Арсен Пирмагомедов и представитель правительства республики в Свердловской области Гаджи Абдулкаримов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

Стороны отметили, что появление прямого авиарейса будет способствовать увеличению взаимного пассажиропотока, а также усилению торгового и культурно-экономического обмена. Кроме того, он облегчит дагестанцам возможность для встречи с родственниками и друзьями, проживающими на территории Уральского федерального округа.

Читайте также: Чартерные рейсы связали Дагестан с крупнейшим курортом Турции

Как сообщало ИА REGNUM, в летний период из Махачкалы были запущены чартерные авиарейсы в город Анталью — крупнейший курорт Турции.