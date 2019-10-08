Саратов, , 16:31 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) Российской Федерации констатирует существенное расхождение данных о расходах граждан России и их официальных доходах. Все это свидетельствует о высоком уровне «серых зарплат» в стране, и это требует дополнительного внимания со стороны властей. Об этом сегодня, 8 октября, заявила заместитель главы ФНС Светлана Бондарчук на совещании в Саратове.

Совещание было посвящено реализации федеральной программы по легализации теневой заработной платы граждан.

Бондарчук рассказала, что данные Росстата и ФНС России отражают серьезное превышение расходов над доходами граждан России, даже при учете фактора закредитованности населения.

В качестве примера она привела ситуацию в Татарии. В этом регионе расходы граждан на 44,8% превышают их доходы или на 458 млрд рублей в 2017 году.

В Саратовской области расходы превышают доходы граждан на 31,5% или на 141 млрд рублей.

Замглавы ФНС отметила, что «обеление» экономики идет крайне медленно, даже несмотря на то, что в большинстве субъектов Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ.

ФНС фиксирует отставание темпов поступления в бюджет НДФЛ и страховых взносов или «зарплатных платежей» от других налогов. При всем при этом уровень официальной зарплаты на предприятиях часто оказывается даже ниже минимального размера оплаты труда, который в среднем по России составляет 11 280 рублей.