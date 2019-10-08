Москва, 8 октября 2019, 16:29 — REGNUM Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак подготовил поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в закон «Об обращении лекарственных средств», который был одобрен сегодня в первом чтении. Поправки предусматривают возможность ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для конкретных пациентов, упрощение порядка назначения таких лекарств, а также возможность замены имеющихся препаратов незарегистрированными, но более эффективными.
В первую очередь, речь идет о разрешении ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для конкретных пациентов.
Помимо этого, Андрей Турчак предлагает разрешить ввоз незарегистрированных препаратов, более эффективных не только по фармакологическим свойствам, но и по форме выпуска.
Вице-спикер Совета Федерации подчеркнул, что меры не являются временными.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением выделил из резервного фонда 26,128 млн рублей на закупку, ввоз и распределение свыше 11 тыс. упаковок препаратов для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
Механизм предоставления этих лекарственных препаратов неоднократно обсуждался на площадке «Единой России» с ведущими медицинскими экспертами и благотворительными фондами. Первоочередная задача партии и общественников — завершить сбор информации из регионов о детях, которые в них нуждаются.
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