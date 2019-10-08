Новосибирск, , 16:29 — REGNUM В Новосибирской области в сентябре цены на потребительском рынке снизились на 0,5% по сравнению с августом. На продовольственные товары цены снизились на 0,9%, непродовольственные товары и услуги — на 0,3%, сообщает Новосибирскстат.

По данным органа статистики, на динамику потребительских цен на продовольственные товары существенно повлияло сезонное удешевление плодоовощной продукции.

Так, картофель подешевел на 40,8%, морковь — на36,5%, репчатый лук — на 35,2%, столовую свёклу — на 23,5%, свежую капусту — на 18,1%, яблоки — на 16,7%, виноград — на 15,4%, сухофрукты — на 5,9%, чеснок — на 5,8%, свежие помидоры — на 3,5%.

Снижение цен также отмечено на сахар-песок — на 6,5%, черный байховый листовой и пакетированный чаи — на 4,5%и 4,3% соответственно, какао —на 3,2%.

В группе колбасных изделий и продуктов из мяса птицы подешевели на 1,3 — 2,1% полукопченая, варено-копченая, вареная колбасы, мясокопчености. А вот сосиски, сардельки подорожали на 2,5%.

Выросла цена и на свежие огурцы — на 27,1% и апельсины — на 8,8%.

«Продолжился рост цен на хлеб. Так, хлеб из ржаной муки стал дороже на 2,1%, из пшеничной 1 и 2 сорта — на 1,8%, высшего сорта — на 1,7%», — отмечает Новосибирскстат.

Повышение цен отмечено также на мороженых кальмаров на 6,9%, охлажденную и мороженую рыбу — на 5,6%, нежирный творог — на 4,9% и пшено —на 1,7%.