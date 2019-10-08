Рига, , 16:28 — REGNUM Правительство Латвии во вторник, 8 октября, выделило 70 млн евро для совместного, с фондом Кохезии ЕС, финансирования закупки новых электропоездов. Об этом сообщил портал LSM.

Закупку электропоездов должно осуществить акционерное общество Pasažieru vilciens («Пассажирские поезда»). Это стало возможным после закрытия проекта организации трамвайного сообщения в районе Skanstes, Рига.

Освободившиеся средства будут направлены на замену электропоездов на современные. Общая стоимость проекта 113 609 656 евро, и будет покрыта за счёт средств фондов ЕС.

В министерстве сообщения Латвии отмечают, что в режиме приоритетного ожидания финансирования со стороны ЕС находятся проекты по развитию инфраструктуры трамвайного сообщения в Лиепае и Даугавпилсе.