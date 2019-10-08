Москва, 8 октября 2019, 16:26 — REGNUM В парке «Усадьба Люблино» в Юго-Восточном округе Москвы для жителей прилегающих к усадьбе районов, а также посетителей музея-усадьбы возводят новый павильон кафе.
На территории парка часто проводят массовые мероприятия и празднования, а по выходным сюда съезжаются экскурсионные группы. Многие гости планируют свой отдых в «Усадьбе Люблино» на целый день, и за столь долгое время люди успевают проголодаться. Поэтому в инфраструктуру парка решили добавить павильон кафе.
Наружный фасад оформят декоративными панелями из натурального дерева — лиственницы. Это поможет сделать постройку изящной и гармонично вписать ее в природный ландшафт усадьбы — таким же материалом отделаны и остальные объекты парка, поэтому все они будут оформлены в одном стиле.
Павильон планируют достроить до конца этого года.
В целом масштабное благоустройство на территории «Усадьбы Люблино» уже завершено за исключением кафе и шахматного павильона, которые попросили добавить жители. В парке уже возвели большую площадку с 32 качелями, обустроили шесть детских площадок и две спортивные зоны, возродили лодочную станцию и создали современный и удобный павильон для проведения культурно-массовых мероприятий.
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