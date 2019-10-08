Сеул, , 16:31 — REGNUM 7 октября состоялась встреча министра малого, среднего и венчурного бизнеса Южной Кореи и бывшего министра по средним и малым предприятиям, инновациям и цифровой экономике Франции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

По их словам, в рамках встречи, прошедшей в пятизвездочном отеле The Westin Chosun Seoul, Пак Ён Сон и Флёр Пелерен обсудили инвестиции и обмен между корейскими и французскими стартапами, а также обменялись мнениями относительно создания совместного инвестиционного фонда.

Известно, что с южнокорейской стороны на встрече также присутствовали представители Korea Venture Investment Corp, а с французской — представители Korelya Capital Partners.