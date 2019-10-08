Нур-Султан, , 15:55 — REGNUM По итогам первой половины 2019 года объем услуг в сфере издательской деятельности в Казахстане составил 17,4 млрд тенге ($44,6 млн), что на 16,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 8 октября сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период на издательство газет пришлось 8,2 млрд тенге ($21 млн), на издание журналов и периодической публицистики — 2,4 млрд тенге ($6,15 млн), на издание книг — 1,2 млрд тенге ($3,1 млн), что на 39,4% меньше, чем в январе-июне 2018 года.

Напомним, по итогам 2018 года объем услуг в сфере издательской деятельности Казахстана составил 48,8 млрд тенге ($125 млн), что на 8,4% меньше, чем в 2017 году.

Читайте также: Объем услуг в сфере концертной деятельности в Казахстане вырос на 34%