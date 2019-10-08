Москва, , 15:53 — REGNUM Ситуация с ограничением Газпрома в использовании мощностей газопровода OPAL «вернётся на место». Такую уверенность выразил министр энергетики России Александр Новак, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Он заявил, что в ближайшее время по мере развития юридических процессов российской компании вновь вернут возможность использования газопровода OPAL в полном объёме. Решение европейского суда, наложившего ограничения на Газпром, министр назвал политически мотивированным.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2016 года Газпром мог фактически задействовать мощности OPAL на 100%. Этот газопровод проходит по территории Германии и продолжает собой «Северный поток». В сентябре суд ЕС по иску Польши оставил Газпрому возможность пользоваться только 50% мощностей газопровода OPAL.

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