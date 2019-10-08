Тбилиси, , 15:47 — REGNUM Авиакомпания «Georgian Airways» планируют потребовать в Европейском суде $25 млн от министерства транспорта России. По словам генерального директора компании Романа Бокерии, иск связан с необоснованным приостановлением полетов. Об этом 8 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Georgian Airways Aero Icarus

Гендиректор считает, что в указе президента России от 21 июня говорилось о запрете полетов только российским авиакомпаниям. Формальной причиной запрета рейсы «Georgian Airways» стал долг авиакомпании российской аэронавигации и несоблюдение авиационной безопасности, заметил Бокерия.

Роман Бокерия «Мы со всей ответственностью заявляем, что «Georgian Airways» не имеет ни цента долга перед навигацией, несмотря на то, что мы платим в три раза больше налогов, чем российские авиакомпании. Что касается авиационной безопасности, то «Джорджиан Эйрвейс» оперирует на рынке уже 27 лет, и у компании никогда, ни в одной стране мира не было проблем»

В связи с этим авиакомпания считает действия министерства транспорта РФ по запрету полетов незаконными.