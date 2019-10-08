Тбилиси, 8 октября 2019, 15:47 — REGNUM Авиакомпания «Georgian Airways» планируют потребовать в Европейском суде $25 млн от министерства транспорта России. По словам генерального директора компании Романа Бокерии, иск связан с необоснованным приостановлением полетов. Об этом 8 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
Гендиректор считает, что в указе президента России от 21 июня говорилось о запрете полетов только российским авиакомпаниям. Формальной причиной запрета рейсы «Georgian Airways» стал долг авиакомпании российской аэронавигации и несоблюдение авиационной безопасности, заметил Бокерия.
В связи с этим авиакомпания считает действия министерства транспорта РФ по запрету полетов незаконными.