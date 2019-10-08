Париж, , 15:42 — REGNUM Елисейский дворец увеличит свой бюджет на 600 тыс. евро в 2020 году, сообщает Le Parisien.

В самом Елисейском дворце, официальной резиденции главы государства Эммануэля Макрона, объяснили, что эти деньги «укрепят инвестиции, в том числе пойдут на обновление части транспортного парка и замену компьютерной техники».

Известно, что в середине июля счетная палата обвинила Елисейский дворец в превышение бюджета на 27% (110,3 млн евро вместо 103 млн евро).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект бюджета во Франции предусматривает сокращение налогов для домашних хозяйств на сумму более 9 млрд евро.

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