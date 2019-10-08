Москва, , 15:24 — REGNUM По итогам сентября 2019 года в России было реализовано 8143 машины сегмента LCV (легкий коммерческий транспорт), что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 8 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Отмечается, что продажи российских машин сегмента LCV в сентябре увеличились на 1%, до 5333 единиц, а реализация импортных машин данного сегмента уменьшилась на 10,5%, до 2810 единиц. Таким образом, доля российской техники на отечественном рынке грузовых машин в сентябре составила 65,5%, а доля иностранных грузовиков — 34,5%.

Что касается марочного рейтинга LCV, то здесь лидером является компания «ГАЗ». Она в сентябре продала 3883 единицы техники, увеличив продажи на 5% по сравнению с прошлым годом.

Вторую строчку данного рейтинга занимают машины бренда «УАЗ» с результатом 1085 проданных автомобилей. Это на 7% меньше, чем за отчётный период прошлого года. Тройку самых покупаемых легких коммерческих автомобилей замыкает Ford. За месяц модели этой компании приобрели 1004 покупателя, что на 3% меньше прошлогоднего результата.

Напомним, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что производство легковых машин и легких коммерческих автомобилей в России в 2019 году может вырасти максимум на 1,5%. По его словам, главная задача на этот год сохранить производство машин в прежнем объеме.

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