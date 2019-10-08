Красноярск, , 15:19 — REGNUM Приоритетами бюджета Красноярского края на 2020−2022 годы станут развитие территорий, социальная поддержка и нацпроекты. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве финансов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики обсудили 8 октября на заседании правительства края.

По словам министра финансов края Владимира Бахаря, доходы регионального бюджета на 2020 год запланированы в размере 242,5 млрд рублей, расходы — 248,5 млрд рублей. Дефицит — 6 млрд рублей.

При этом Бахарь заявил, что это «технический дефицит», который не будет влиять на исполнение бюджета.

Он также отметил, что представленные параметры бюджета не являются окончательными, так как распределены не все средства федерального бюджета. Планируется увеличение доходов и расходов, в том числе на реализацию нацпроектов.

В минфине подчеркнули, что на реализацию нацпроектов в Красноярском крае в 2020 году предусмотрено 21,2 млрд рублей, в том числе 11,1 млрд рублей из федерального бюджета, из краевого — 10,1 млрд.

Члены правительства Красноярского края одобрили представленный проект бюджета. До 15 октября его внесут на рассмотрение в краевой парламент.

Напомним, по данным Минфина РФ, на 1 сентября 2019 года государственный долг Красноярского края составлял 92,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года красноярский губернатор Александр Усс заявил о том, что ситуация в финансовой сфере края является лучшей за последние десять лет.

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