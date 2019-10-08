Новосибирск, , 15:17 — REGNUM Сборка бомбардировщика Су-34 может быть перенесена из Новосибирска на завод в Комсомольске-на-Амуре, пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

По данным СМИ, контракт 2012 года на 92 фронтовых бомбардировщика Су-34 на сумму около 100 млрд рублей уже практически завершён. Подписание же нового контракта на Су-34 может состояться в конце 2019 — начале 2020 года. По нему военные готовы приобрести 48 машин. И ведётся дискуссия о том, «стоит ли содержать производство полного цикла в Новосибирске или же логичнее перевести сборку на основную площадку «Сухого» — завод в Комсомольске-на-Амуре».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о переносе производства Су-34 из Новосибирска появилась ещё весной 2019 года.

Однако тогда в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли эту информацию, заявив, что «не существует никаких решений об изменении производственной модели или продуктового ряда предприятия».

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