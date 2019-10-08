Самара, , 15:25 — REGNUM На Московском шоссе в Самаре начали вырубать деревья для прокладки водопровода. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

По словам специалистов компании, на 18 км Московского шоссе подводятся работы по прокладке инженерных сетей к новому жилому комплексу.

Отмечается, что сейчас рабочие создают коридор для работы спецтехники и проведения земляных работ. После завершения расчистки трассы строители начнут прокладывать трубы диаметром 300 мм.

Работы планируется завершить к ноябрю текущего года.

Напомним, что работы по монтажу инженерных сетей на этом участке начались в середине сентября текущего года. Новые коммуникации должны обеспечить водоснабжением три 24-этажных дома.