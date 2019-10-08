Кострома, , 15:12 — REGNUM Костромские дорожники перешли на круглосуточное дежурство из-за резкого ухудшения погоды, — сообщает Kostroma. Today С 5 октября сотрудники стали дежурить круглые сутки. Устранять аварии на дорогах Костромы готовы пять комбинированных дорожных машин и один фронтальный погрузчик.

Всего зимой на дорогах города будут работать 72 спецмашины. Сейчас их ремонтируют и снаряжают новым оборудованием. К зиме техника дорожников готова на 60%. Также заготовлено 25 тысяч тонн песко-соляной смеси для борьбы с гололедом.